«Локомотив» — абсолютно разбалансированная команда» — Наумов

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результатах «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне. Не думаю, что функциональная подготовка у них плохая. Но по настрою и мотивации «Локомотив» – абсолютно разбалансированная команда. Нет огонька и задора», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

После восьми туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков.

В следующем туре «железнодорожники» встретятся с «Зенитом». Игра состоится 24 сентября и начнется в 16:30 по столичному времени.