Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» — абсолютно разбалансированная команда» — Наумов

18 Сентября 2023 • 18:48 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о результатах «железнодорожников» в нынешнем сезоне РПЛ.

«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне. Не думаю, что функциональная подготовка у них плохая. Но по настрою и мотивации «Локомотив» – абсолютно разбалансированная команда. Нет огонька и задора», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

После восьми туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков.

В следующем туре «железнодорожники» встретятся с «Зенитом». Игра состоится 24 сентября и начнется в 16:30 по столичному времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
20:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» - об Изидоре: «Захотел – ушёл, его дело»
20:16 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов рассказал, в каком случае «Спартак» может стать чемпионом
20:15 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев предположил, чего не хватает Хохлову-тренеру
20:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Президент «Торпедо» отреагировал на призывы к отставке
19:59 · Кубок России
На игре «Пари НН» - «Спартак» ожидается 25 тысяч болельщиков
19:58 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов рассказал, почему ЦСКА отказался от Велингтона
19:47 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Радует то, что Промес после игры с «Сочи» сказал о появлении спартаковского духа»
19:45 · Кубок России
Известно расписание 4 раунда Пути регионов Кубка России, первыми начнут «Уфа» и «Торпедо» официально
19:38 · Кубок России
Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Латышонок объяснил, зачем «Балтике» опытный Джанаев
19:27 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Абаскаль не станет врать о здоровье игрока, это честный тренер
19:23 · Россия. Премьер-лига
Изидор объяснил своё празднование гола в матче с «Рубином»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Чалов вышел на второе место среди всех бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России 2
18:58 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: У Абаскаля конфликт с Литвиновым
18:53 · Россия. Премьер-лига
Титов: «В первом тайме «Рубин» мне очень понравился»
Все новости
Рекомендуем