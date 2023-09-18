Нобоа в грядущем туре может стать рекордсменом «Сочи» по матчам в РПЛ

Ветеран РПЛ, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в грядущем туре чемпионата России может побить рекорд Ибрагима Цаллагова и стать рекордсменом своего клуба по матчам, проведённым в РПЛ.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», сейчас у эквадорского легионера 100 матчей в составе «Сочи» в чемпионатах России. Он по этому показателю вплотную сравнялся с бывшим защитником южан, ныне игроком владикавказской «Алании» Ибрагимом Цаллаговым.

В следующем туре РПЛ «Сочи» предстоит сыграть в гостях против «Крыльев Советов» на выезде. Нобоа в случае выхода на поле станет абсолютным рекордсменом своего клуба по сыгранным встречам. Выступает эквадорец за свой клуб, напомним, с 2019 года.