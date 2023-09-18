10 команд РПЛ после восьмого тура набрали свыше 10 очков – это второй подобный случай в истории

Грозненский «Ахмат» в минувшие выходные поделил дома очки с лидером чемпионата России – «Краснодаром», сыграв вничью – 1:1. Таким образом, грозненцы набрали 11 очков и замыкают первую десятку команд Премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», мы наблюдаем второй подобный случай в истории чемпионата, когда после восьмого тура более 10 команд набрали свыше 10 баллов. Впервые такое было в 2003 году.

Напомним, что возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги по-прежнему «Краснодар», у команды 18 баллов. На втором месте «Зенит» - 17 очков. Третье место с 15 очками делят «Крылья Советов» и «Динамо».