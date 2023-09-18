Орещук: «Зенит» подходит Изидору и ментально, и по игровым качествам»

Известный функционер и футбольный агент Роман Орещук высказался о громком дебюте Вильсона Изидора в питерском «Зените». Француз в минувшее воскресенье поразил ворота «Рубина» на выезде в первом же матче за «сине-бело-голубых».

«Зенит» ему больше подходит и ментально, и по игровым качествам. Быстрые контратаки, быстрый выход из обороны, меньше позиционной игры. Думаю, в этом клубе у него получится», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что Изидор перебрался в Санкт-Петербург лишь в конце летнего трансферного окна. До этого он на протяжении полутора лет был игроком московского «Локомотива».

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