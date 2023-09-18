Сиваков оценил работу Деограсии в «Оренбурге»

Защитник и капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился мнением о работе с Давидом Деограсией и сравнил его с прошлым наставником уральского клуба – Иржи Ярошиком.

«Думаю, последние наши результаты говорят сами за себя. Спокойно работаем, своё дело делаем, в каждой игре выкладываемся на максимум», - цитирует защитника Metaratings.

Напомним, минувшим воскресным вечером «Оренбург» обыграл на выезде столичный «Локомотив» и поднялся в турнирной таблице РПЛ сразу на 11-е место. При новом тренере команда не проигрывает уже на протяжении четырёх официальных матчей.

«И при Иржи, и при Давиде всё строится через игру с мячом. А одинаковых людей никогда не бывает», - добавляет Сиваков.