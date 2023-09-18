Борис Игнатьев: «У «Оренбурга» всё завязано на Вере, я им восхищаюсь»

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о полузащитнике «Оренбурга» Лукасе Вере.

«В центре поля все завязано на Вере. Да я им просто восторгаюсь! Техникой, нестандартными ходами, при этом и бойцовские качества есть. Такие футболисты украшают наш чемпионат», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне аргентинский хавбек появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив два голевых паса.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.