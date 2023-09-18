Голкипер «Балтики» Латышонок: «Спокойно работаем и верим в тренера»

Страж ворот калининградской «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что в клубе никак не реагируют на слухи о возможной отставке главного тренера Сергея Игнашевича и продолжают работать на тренировках.

«Мы спокойно работаем, верим в нашего тренера. В паузу на сборные мы очень серьезно пахали, самоотдача на тренировках была бешенной», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В минувшем, восьмом туре РПЛ «Балтика» спасла домашний матч против «Ростова», забив в концовке встречи два гола. В итоге команды сыграли вничью – 2:2.

Напомним, что позади почти одна треть сезона РПЛ-2023/24, а балтийцы замыкают турнирную таблицу. В активе новичка Премьер-лиги лишь четыре набранных балла, одна победа, ничья и шесть поражений.