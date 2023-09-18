Гаджиев считает, что Ташуев хорошо подготовил «Ахмат» к сезону

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Ахмат» был готов к сезону, просто чего-то не хватало, чтобы улучшить результаты. Потенциал грозненцев был виден еще в прошлом сезоне. На результат влияет масса факторов, которые, видимо, не складывались», — цитирует Гаджиева Betonmobile.

Напомним, новым главным тренером «Ахмата» стал Мирослав Ромащенко. После восьми туров грозненский клуб находится на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 11 очков.

23 сентября «Ахмат» на выезде сыграет с «Балтикой». Игра девятого тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.