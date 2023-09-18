​В «Сочи» допускают подписание свободных агентов

На днях в России закрылось трансферное окно, но клубы до сих пор могут подписывать игроков, если они являются свободными агентами. Дмитрий Рубашко, занимающий пост генерального директора «Сочи», допускает приход в клуб таких футболистов.

«Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет», - цитирует Рубашко ТАСС.

После восьми туров «Сочи» имеет шесть зачётных баллов в своём активе. Команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Сочи» проведёт 20 сентября – против ЦСКА в Кубке России.