Галактионов заявил, что у него нет претензий к Дзюбе

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре форварда команды Артёма Дзюбы в текущем сезоне.

«У Артёма статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо. По игре, по физической подготовке к нему претензий нет. Он работает достаточно неплохо», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

После восьми туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. В следующем туре команде Галактионова предстоит непростой выезд в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Матч состоится 24 сентября в 16:30 по мск.