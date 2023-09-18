​У Рубашко спросили, получит ли Хохлов компенсацию

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», ответил на вопрос, получит ли Дмитрий Хохлов компенсацию.

«Я думаю, что этот вопрос не может быть нерешённым, он в любом случае будет решён, [будет найден вариант] который устроит и его, и нас. Это абсолютно нормальный процесс, это спорт», - цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что на следующий день после поражения от «Спартака» «Сочи» объявил о расставании с Дмитрием Хохловым по соглашению сторон. Новым рулевым команды стал Александр Точилин, который уже занимал эту должность ранее.

На этой неделе «Сочи» проведёт два гостевых матча – против ЦСКА (Кубок России) и «Крыльев Советов» (чемпионат).