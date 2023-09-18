​Гендиректор «Спартака»: Матыцын говорил о цели выиграть чемпионат и Кубок? Он же не сказал, в каком году

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий по поводу слов Александра Матыцына. Ранее глава совета директоров московского клуба говорил о том, что «красно-белые» ставят перед собой цель выиграть чемпионат и Кубок России.

«Он же не сказал, в каком году», - ответил Малышев в интервью «РБ Спорт». Функционер отметил, что на сегодняшний день цель «Спартака» заключается в том, чтобы построить конкурентоспособную команду.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В восьми турах команда Гильермо Абаскаля смогла набрать 13 очков.