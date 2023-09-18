​Гайч хотел остаться в ЦСКА – агент

Совсем недавно нападающий Адольфо Гайч покинул ЦСКА и перебрался в турецкий «Ризеспор» на правах аренды. Агент Пабло Каро, который работает с аргентинским футболистом, сообщил о том, что Гайч не хотел покидать московскую команду.

«Адольфо хотел провести этот сезон в ЦСКА. Он видел продолжение своей карьеры именно здесь. У Гайча не было желания уходить куда-либо. Однако клуб принял другое решение», - цитирует Каро Sport24.

Агент отметил, что Гайчу больно всякий раз, когда он уходит из ЦСКА. По словам Каро, аргентинский форвард рассчитывает получить свой шанс и добиться успеха в московской команде.

Всего за ЦСКА Адольфо Гайч провёл 37 матчей. В них нападающий забил три гола и отдал четыре голевых паса.