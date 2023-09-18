​Карпин: «Не думаю, что Абаскалю трудно найти мой номер телефона»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на претензии наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля по поводу выхода на поле Руслана Литвинова. Карпин также отметил, что испанский тренер при желании может с ним связаться напрямую, чтобы обсудить какие-то вопросы.

«Если у Абаскаля есть какие-то пожелания или вопросы, не думаю, что для него составит труд найти мой номер телефона и пообщаться. Напрямую со мной или с Луисом [с тренером сборной России по физподготовке]», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем своём товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Катаром – 1:1. В составе российской национальной команды голом отметился защитник Александр Солдатенков.