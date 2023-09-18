​Карпин объяснил свой нашумевший совет футболистам уезжать из России

Рулевой сборной России Валерий Карпин недавно посоветовал футболистам уезжать в иностранные чемпионаты. Слова специалиста стали обсуждаемыми – некоторые депутаты обвиняли Карпина чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Давая комментарий на этот счёт, Карпин напомнил, как звучал вопрос. Тренер сказал, что в вопросе речь шла о совете игрокам, у которых есть предложения из топовых европейских чемпионатов.

«Я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин отметил, что люди выдёргивают его слова из контекста. При этом тренер сборной России сообщил, что был бы рад, если бы российские футболисты прогрессировали в топ-лигах Европы.