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Бразильский журналист: «Если Малком продолжит забивать и отдавать, у него отличные шансы попасть в сборную Бразилии» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 16:39 Комментировать
Дамак
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
21.09 18:00

Бразильский журналист Маркос Лима в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы бывшего нападающего «Зенита» Малкома, выступающего сейчас за «Аль-Хиляль», получить приглашение в сборную Бразилии.

«Малком прекрасно играет в Саудовской Аравии, в Бразилии следят за этой лигой во многом потому что там сейчас играет Неймар. Хорошо, что они с Малкомом в одной команде.

Может ли Малком быть вызван в сборную Бразилии? Я могу привести много примеров, как раз из бразильского футбола. Дунга и Сесар Сампайо поехали на чемпионат мира в 1998 году, играя в Японии. Жулио Сезар в 2014 году был в заявке, выступая в «Торонто». Дани Алвес вызывался в сборную Бразилии, выступая в Мексике. Рикардо Гуларт и Паулиньо вызывались в сборную, когда они играли в Китае. Неважно, где будет играть Малком. Если он продолжит забивать и отдавать, как сейчас, у него отличные шансы попасть в сборную Бразилии», — сказал Лима.

За «Аль-Хиляль» 26-летний Малком успел провести шесть матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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