Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин отреагировал на претензии Абаскаля

18 Сентября 2023 • 16:33 Комментировать (1)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему претензий рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что перед игрой против «Сочи» Абаскаль назвал «не совсем нужным» решение Карпина выпускать Руслана Литвинова на 90 минут в матче национальной команды. По словам Абаскаля, клуб сообщал сборной России о повреждении игрока, но врач национальной команды утверждает обратное.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин отметил, что при необходимости сборная России покажет официальную переписку между врачами сборной и «Спартака». При этом Карпин сказал, что не хотел бы публиковать эту информацию просто так, устраивая «желтуху».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
18 Сентября 2023 в 17:17
Если ты отправляешь чувака в сборную тем более на товарняк, значит он железно здоров. Если нет - вопрос к твоим докторам а не к тренеру сборной
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
18:20 · Россия. Премьер-лига
10 команд РПЛ после восьмого тура набрали свыше 10 очков – это второй подобный случай в истории
18:18 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Бонгонда сразу вписался в командную игру «Спартака»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зенит» подходит Изидору и ментально, и по игровым качествам»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Бабич безупречно сыграл с «Сочи»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Сиваков оценил работу Деограсии в «Оренбурге»
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Родиной»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Бистрович объяснил свою аренду в «Балтику»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «У «Оренбурга» всё завязано на Вере, я им восхищаюсь»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Балтики» Латышонок: «Спокойно работаем и верим в тренера»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Ташуев хорошо подготовил «Ахмат» к сезону
17:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Сочи» допускают подписание свободных агентов
17:25 · Россия. Премьер-лига
Галактионов заявил, что у него нет претензий к Дзюбе
17:22 · Россия. Премьер-лига
​У Рубашко спросили, получит ли Хохлов компенсацию
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: У «Спартака» нет чемпионской игры
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Спартака»: Матыцын говорил о цели выиграть чемпионат и Кубок? Он же не сказал, в каком году
Все новости
Рекомендуем