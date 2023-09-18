​Карпин отреагировал на претензии Абаскаля

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему претензий рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что перед игрой против «Сочи» Абаскаль назвал «не совсем нужным» решение Карпина выпускать Руслана Литвинова на 90 минут в матче национальной команды. По словам Абаскаля, клуб сообщал сборной России о повреждении игрока, но врач национальной команды утверждает обратное.

«Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин отметил, что при необходимости сборная России покажет официальную переписку между врачами сборной и «Спартака». При этом Карпин сказал, что не хотел бы публиковать эту информацию просто так, устраивая «желтуху».