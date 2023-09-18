Евгений Морозов: «Локомотив» должен попадать в тройку с таким составом

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов оценил текущий состав команды.

«Локомотив» достаточно укомплектован. Пришли хорошие новички. С таким составом в тройку можем спокойно попадать», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 12 очков за 8 туров.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра пройдет 24 сентября и начнется в 16:30 по мск.