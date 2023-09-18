Агент: «Вагнер Лав — машина, он станет лучшим бомбардиром Серии Б!»

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, выступающего сейчас за «Спорт Ресифи», высказался о безголевой серии 39-летнего футболиста, которая насчитывает уже девять матчей.

Феррейра выразил уверенность в том, что Вагнер Лав найдёт свои возможности и завершит текущий сезон в статусе лучшего бомбардира второго по значимости дивизиона Бразилии.

«Ему нужен лишь момент, и он снова забьёт. У него много попыток, но мяч не попадает в ворота. Его главная цель — вывести «Спорт Ресифи» в Серию А. Поверьте мне, Вагнер Лав всё равно станет лучшим бомбардиром Серии Б!. Вагнер — машина», — цитирует агента Metaratings.

В текущем розыгрыше бразильской Серии Б опытный нападающий провёл за «Спорт Ресифи» 24 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.