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​Масалитин: «Изидор не заменит Малкома» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 16:23 Комментировать (1)
Рубин
0:3
Зенит
окончен

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил дебют Вильсона Изидора за «Зенит».

Напомним, что в первой игре за «Зенит» Изидор забил гол «Рубину». Питерский клуб арендовал французского форварда у «Локомотива» на правах аренды. 

«Конечно, Изидор не заменит Малкома. Да, он забил в дебютной игре, но мне показалось, что там был офсайд, хотя исполнил он неплохо. По одной игре не судят, надо будет дальше смотреть на его выступления. Зачем «Локомотиву» нужно было держать в команде человека, который не хочет играть? Пора прекращать такие выходки, с Норманном было то же самое.

В чемпионате есть хорошая интрига. Если бы «Зенит» выиграл все матчи к этому моменту, то интрига умерла бы. В петербургском клубе есть хорошие игроки на скамейке запасных, они всегда готовы усилить игру. «Зенит» по составу основной претендент на очередное чемпионство», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин Вильсон Изидор
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Комментарии (1)
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superzina
18 Сентября 2023 в 18:25
Ежику пьяному понятно : не заменит.
На Евро-Футболе:
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