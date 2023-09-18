​Агент отреагировал на слова Тюкавина о желании играть в Испании

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, отреагировал на слова игрока.

Ранее Тюкавин заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

«Испанский чемпионат Косте бы очень подошёл. Но это просто шутки в данный момент, они с Арсеном [Захаряном] перекидываются предложениями пока в качестве шуток», - цитирует Сафонова Sport24.

Напомним, что Арсен Захарян минувшим летом перебрался в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже поучаствовал в трёх играх испанской Ла Лиги.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.