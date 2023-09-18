Костанца: «Крылья Советов» задумываются о чемпионстве

Крайний защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос о возможной борьбе команды за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«В конце сезона будет понятно, хорошо ли мы его провели. Чемпионство? Мы задумываемся стать чемпионами в этом сезоне, ха-ха. Почему нет? Все большие клубы думают об этом», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что прошлым летом на него выходили представители бразильских клубов, но никаких предложений не поступало.

В текущем сезоне 24-летний Костанца принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил два гола и сделал один ассист.

После восьми туров «Крылья Советов» занимают третье место в чемпионате России, набрав 15 очков.