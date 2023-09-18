Селюк: «Дзюба слишком много думает о Слуцком»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению Селюка, 35-летний Дзюба снизил требования к себе из-за того, что слишком часто участвует в различных интернет-проектах вместе с известным тренером Леонидом Слуцким.

«Как только Дзюба ушёл в шоу-бизнес к Слуцкому, сразу снизил к себе требования. Артём слишком много «думает о Лёнечке», как он сам недавно выразился. Это ему мешает сосредоточиться на футболе», — приводит слова Селюка «СпортКП».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.