​Сперцян рассказал, как решил играть за сборную Армении

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о том, как он сделал выбор в пользу сборной Армении.

- Я уже говорил – я сам принял решение. Я поговорил с президентом федерации, сказал, что я хочу ехать и готов ехать. Потом я всех предупредил и сказал, что еду туда.

- То есть ты не ходил к Сергею Галицкому спрашивать, можно ли. Просто сказал, что хочешь играть там…

- Да, так и было.

- Какая была реакция клуба?

- Они сказали, что не вправе вмешиваться. Сказали, что это моя жизнь, что они могут только где-то что-то подсказать на опыте. Тут они сказали: «Если принял решение, то удачи, будем болеть», - рассказа Сперцян в программе на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

​Сперцян: «В детстве была мечта играть за сборную России, но меня там никто не ждал»