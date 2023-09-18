​Сперцян: «В детстве была мечта играть за сборную России, но меня там никто не ждал»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался насчёт выбора в пользу сборной Армении.

«В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально - я там вырос, я благодарен клубу [«Краснодару»] за то, что меня воспитали. Потом всё поменялось – меня там никто не ждал, меня никто не звал. И я сам принял это решение. Я ни капли не жалею. Я играю за свою историческую родину», - сказал Сперцян в программе на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

«Краснодар» на текущий момент является лидером чемпионата России. В восьми турах команда Владимира Ивича набрала 18 очков.