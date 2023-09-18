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Мелкадзе рассказал, где видел поле хуже, чем в Сочи

18 Сентября 2023 • 15:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о состоянии газона на домашнем стадионе своего клуба.

Напомним, из-за плохого качества поля на стадионе в Сочи матч восьмого тура РПЛ против «Спартака» был перенесён в Москву. Мелкадзе поддержал это решение комиссии РФС, отметив также, что видел поле в ещё более плохом состоянии.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», — цитирует Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт 20 сентября против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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