Мелкадзе рассказал, где видел поле хуже, чем в Сочи

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о состоянии газона на домашнем стадионе своего клуба.

Напомним, из-за плохого качества поля на стадионе в Сочи матч восьмого тура РПЛ против «Спартака» был перенесён в Москву. Мелкадзе поддержал это решение комиссии РФС, отметив также, что видел поле в ещё более плохом состоянии.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», — цитирует Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт 20 сентября против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 15:00 по московскому времени.