​Тюкавин рассказал, в какой топ-лиге хочет поиграть

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, в какой европейской топ-лиге он хотел бы поиграть в будущем.

«Сложно сказать, но, наверное, Испания», - цитирует Тюкавина Sport24.

Напомним, что в летнее трансферное окно из «Динамо» в испанский чемпионат перебрался полузащитник Арсен Захарян, который подписал контракт с «Реал Сосьедадом». Захарян поучаствовал уже в трёх матчах Ла Лиги, в частности в воскресном матче против «Реала» в Мадриде (поражение 1:2).

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на три очка.