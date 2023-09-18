Футболист «Краснодара» Сперцян: «Мой переход в другой российский клуб невозможен»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что его переход в другой российский клуб невозможен.

По словам армянского футболиста, в данном случае речи о деньгах идти не может, так как он не представляет себе такой переход.

«Мой переход в другой российский клуб невозможен. Понятно, что мнение Галицкого для меня важно. Я пойду и спрошу его, но я и сам не готов к такому развитию событий», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Nobel.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.