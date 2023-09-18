Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России, в котором 24 сентября «железнодорожники» встретятся на выезде с «Зенитом».

- Понятно, что «Зенит» выглядит получше, но «Локомотив» – это такая команда, которая может хорошо настроиться. И я не сказал бы, что «Локомотив» по составу прямо так сильно уступает «Зениту». У «Локомотива» полсостава – это игроки сборной. Даже больше, чем полсостава. Будет ли матч против бывших клубов принципиальным для Изидора и Дзюбы? Для Изидора, наверно, в большей степени, потому что он только сейчас перешёл в «Зенита». А Дзюба наверняка сыграет уже поспокойней.