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​Селюк назвал Камоцци «жуликом номер один»

18 Сентября 2023 • 15:21 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке. По мнению Селюка, «красно-белые» переплачивают за футболистов из-за недобросоветной работы спортивных функционеров. Так, например, агент обрушился с критикой на Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна.

«Поставили Камоцци - жулика номер один. Кто такой Камоцци? Он просто женился на русской тётке, которая кофе пьёт с Заремой в Монако. И что? Он привёл Николсона, ну пусть он и уведёт», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк предложил задать Камоцци вопрос, почему Шамара Николсона, которого по дружбе подписали Федуну за 8 миллионов, теперь не могут продать за 5 миллионов.  

Отметим, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Франко Камоцци Шамар Николсон
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