Директор «Оренбурга»: «Латиноамериканские игроки всегда кричат о двойных или тройных премиальных»

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», ответил на вопрос, получат ли футболисты дополнительные премиальные за гостевую победу над «Локомотивом» в восьмом туре Премьер-лиги (2:0).

«Я поэтому в раздевалку не заходил после игры, потому что латиноамериканские игроки всегда кричат «давайте двойные или тройные премиальные». Если «наорут» так, то, может быть, придётся идти к президенту клуба, что-то говорить, не знаю», - цитирует Андреева ТАСС.

Напомним, что после назначения Давида Деограсии на должность главного тренера «Оренбург» в Премьер-лиге набрал семь очков в трёх турах. Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт в четверг, 21 сентября, - против «Факела» на своём поле в Кубке России.