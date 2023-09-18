Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал четырёхматчевую безвыигрышную серию московского ЦСКА в чемпионате России.

- Думаю, отсутствие побед у ЦСКА – это временное явление. Я не могу руководствоваться тем, что у «армейцев» якобы была плохая трансферная кампания. По-моему, дело не в этом. Скорее всего, просто наступил промежуточный спад, который может произойти у любой команды как в начале, как в середине, так и в конце сезона.

То, что ЦСКА проигрывал 0:2 «Крыльям Советов» и всё же в меньшинстве сравнял счёт, говорит о достаточно неплохом потенциале «армейцев». У Осинькина в «Крыльях» интересная команда, и где-то 60-70 минут они играли в приличный футбол, прежде чем ЦСКА переломил ход встречи. После удаления Роши «армейцы» сплотились и побежали вперёд, а играть они умеют достаточно хорошо.

Я думаю, Федотов выправит ситуацию, страшного ничего не произошло, сезон только начался. И сегодня ставить какие-то оценки команде, которая не выиграла три или четыре матча, неправильно, по-моему. Со временем всё должно встать на место.