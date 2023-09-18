Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Проблемы ЦСКА не в плохой трансферной кампании» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 15:01 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал четырёхматчевую безвыигрышную серию московского ЦСКА в чемпионате России.

- Думаю, отсутствие побед у ЦСКА – это временное явление. Я не могу руководствоваться тем, что у «армейцев» якобы была плохая трансферная кампания. По-моему, дело не в этом. Скорее всего, просто наступил промежуточный спад, который может произойти у любой команды как в начале, как в середине, так и в конце сезона.

То, что ЦСКА проигрывал 0:2 «Крыльям Советов» и всё же в меньшинстве сравнял счёт, говорит о достаточно неплохом потенциале «армейцев». У Осинькина в «Крыльях» интересная команда, и где-то 60-70 минут они играли в приличный футбол, прежде чем ЦСКА переломил ход встречи. После удаления Роши «армейцы» сплотились и побежали вперёд, а играть они умеют достаточно хорошо.

Я думаю, Федотов выправит ситуацию, страшного ничего не произошло, сезон только начался. И сегодня ставить какие-то оценки команде, которая не выиграла три или четыре матча, неправильно, по-моему. Со временем всё должно встать на место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
15:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я забил больше мячей, чем волос у Абаскаля на голове» 1
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин рассказал, в какой топ-лиге хочет поиграть
15:23 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Краснодара» Сперцян: «Мой переход в другой российский клуб невозможен»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Селюк назвал Камоцци «жуликом номер один»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Директор «Оренбурга»: «Латиноамериканские игроки всегда кричат о двойных или тройных премиальных»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Пятницкий: «Абаскаль не годится для «Спартака»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Провальной работы у Хохлова в «Сочи» я не видел»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «С Бариновым всё нормально»
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Деограсия – об адаптации: «Мы ещё узнаём друг друга»
13:56 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали, как подписали Бителло за меньшие деньги
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сперцян - о срыве трансфера в Европу: «Я немного расстроился»
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Деограсия объяснил прогресс «Оренбурга»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Вера: «В матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Самсонов: «Дзюба постоянно шутил, у него рот не закрывался» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем