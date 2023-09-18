Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил дебют Вильсона Изидора за «Зенит».

Напомним, что в первой же своей игре за «Зенит» Вильсон Изидор забил гол, расписавшись в воротах «Рубина» (победа питерцев 3:0).

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца всё-таки выше. Изидор поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», - сказал Тарханов.

Напомним, что в летнее трансферное окно Малком перебрался из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 20 сентября – против «Ахмата» в Кубке России.