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​Тарханов: «Малком сильнее Изидора» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 14:45 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил дебют Вильсона Изидора за «Зенит».

Напомним, что в первой же своей игре за «Зенит» Вильсон Изидор забил гол, расписавшись в воротах «Рубина» (победа питерцев 3:0).

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца всё-таки выше. Изидор поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», - сказал Тарханов.

Напомним, что в летнее трансферное окно Малком перебрался из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 20 сентября – против «Ахмата» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов Вильсон Изидор Малком Филипе
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