Билялетдинов: «Провальной работы у Хохлова в «Сочи» я не видел»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста наставника «Сочи».

Билялетдинов не считает, что Хохлов провалился в «Сочи», так как состав команды подбирался не под него.

«Хохлову достались игроки, которых не он собирал. Провальной работы у Хохлова в «Сочи» я не видел. Смена тренера объясняется нехваткой времени у руководства. Играть лучше «Сочи» не станет», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ сочинцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Напомним, что после ухода Хохлова «Сочи» возглавил Александр Точилин.