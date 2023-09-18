Галактионов: «С Бариновым всё нормально»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии полузащитника Дмитрия Баринова после матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Галактионов отметил, что несмотря на неприятное столкновение, Баринов чувствует себя хорошо.

«С Бариновым всё нормально. Было неприятное столкновение, но в раздевалке сказал, что всё в порядке. Баринов железный? Тьфу-тьфу, главное — здоровье», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых забил один гол. После восьми туров РПЛ «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.