​Деограсия – об адаптации: «Мы ещё узнаём друг друга»

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия сказал несколько слов о своей адаптации. Должность главного тренера испанец занял в августе.

«Что касается моей адаптации, то мы ещё узнаём друг друга, адаптируемся друг к другу, при победах адаптация идёт лучше», - цитирует Деограсию ТАСС.

Напомним, что в воскресенье вечером «Оренбургу» удалось обыграть «Локомотив» на выезде со счётом 2:0. После назначения Давида Деограсии «горожане» смогли набрать семь очков в трёх матчах Российской премьер-лиги. Команда поднялась уже на 11-е место в турнирной таблице.