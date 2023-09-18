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​Деограсия – об адаптации: «Мы ещё узнаём друг друга»

18 Сентября 2023 • 13:59 Комментировать

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия сказал несколько слов о своей адаптации. Должность главного тренера испанец занял в августе.

«Что касается моей адаптации, то мы ещё узнаём друг друга, адаптируемся друг к другу, при победах адаптация идёт лучше», - цитирует Деограсию ТАСС.

Напомним, что в воскресенье вечером «Оренбургу» удалось обыграть «Локомотив» на выезде со счётом 2:0. После назначения Давида Деограсии «горожане» смогли набрать семь очков в трёх матчах Российской премьер-лиги. Команда поднялась уже на 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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