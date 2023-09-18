​В «Динамо» рассказали, как подписали Бителло за меньшие деньги

В летнее трансферное окно полузащитник Бителло перебрался в «Динамо» из «Гремио». Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба, рассказал, как «бело-голубым» удалось подписать бразильца за меньшие деньги, чем требовалось изначально.

По словам Гафина, когда трансферное окно было открыто в европейских топ-лигах, «Гремио» отказывался продавать Бителло по той цене, которую динамовцы считали оптимальной. Дальше переговоры пошли проще.

«После закрытия европейского окна у нас появилась возможность выйти на цифры, которые нас устраивали», - цитирует Гафина Sport24.

Напомним, что Бителло уже дебютировал за «Динамо» в чемпионате России.