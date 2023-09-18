Сперцян - о срыве трансфера в Европу: «Я немного расстроился»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал несостоявшийся переезд в Европу во время летнего трансферного окна.

«Я, конечно же, немного расстроился. Считаю, что заслужил шанс играть в Европе. Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон», - рассказал футболист на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Летом ходили слухи о серьезном интересе к Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний хавбек поучаствовал в восьми матчах. Эдуард записал на свой счет четыре гола и один ассист.