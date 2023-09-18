​Деограсия объяснил прогресс «Оренбурга»

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос, в чём заключается секрет того, что результаты команды после его назначения стали лучше.

«Наши игроки очень много работают, я за них очень рад. Что касается побед, то все они являются достижением и заслугой футболистов. Мы поработали над всеми аспектами - над силой, тактикой, психологией, вот и пошли результаты», - цитирует Деограсию ТАСС.

Отметим, что после назначения Давида Деограсии главным тренером «Оренбург» в Премьер-лиге сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а также обыграл «Сочи» и «Локомотив» (3:0 и 2:0 соответственно).

После восьми туров «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда имеет восемь зачётных баллов в своём активе.