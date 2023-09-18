Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о ведущих командах РПЛ после восьмого тура чемпионата.

- «Спартак» победил «Сочи» – он на правильном пути?

- Он пока играет нестабильно. Но по крайней мере находится вверху турнирной таблицы. И более-менее сейчас борется за первое место. Ему бы немножко стабильности в играх – и тогда, я думаю, он бы шёл повыше. Но «Зенит», мне кажется, настолько силён, что мало надежд на чемпионство «Спартака».

- «Зенит» подтянулся – значит, первое место «Краснодара» уже под угрозой?

- Чемпионат длинный, даже треть его ещё не пройдена. Сейчас рано делать выводы о местах командах, которые идут в диапазоне трёх-пяти очков. Но у «Зенита» видна стабильность в игре. Вместе с «Краснодаром» они по игре главные претенденты на золотые медали. Остальные менее стабильно играют, поэтому идут чуть ниже.

- Как ЦСКА и «Динамо»?

- Может, «Динамо» ещё не совсем сыграно. Там новый тренер и много новичков среди футболистов. У ЦСКА были проблемы с составом. И после матчей сборных клубам топ-уровня непросто возвращаться в чемпионат.

- Ожидали, что «Крылья Советов» будут идти на третьем месте?

- Никто не знал этого. В прошлом году они боролась за выживание, а теперь в верхней части таблицы. Мы видим, что эта команда прилично укомплектована. «Крылья» показывают красивый комбинационный футбол, и физически все бегут у них очень хорошо.