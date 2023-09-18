Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, забивший второй мяч в ворота «Локомотива», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «железнодорожниками» и смене тренера.

- Вы забили очень красивый мяч «Локомотиву». Как решились на такой удар?

- Да ничего особенного, обычный гол. Это мастерство (улыбается).

- После смены тренера у вашей команды пошла хорошая серия.

- Мы добавили в дисциплине, как в быту, так и на поле. Это залог успеха.

- Ярошик позволял какие-то вольности в команде?

- Можно и так сказать.

- Как восприняли неожиданный уход Ярошика?

- Жизнь на этом не останавливается. Самое главное – здоровье ребенка. Случилось такое вот несчастье, но я надеюсь, что все будет хорошо.

- Что поменял Деограсия в тренировочном процессе?

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- Мы больше стали контролировать мяч, все-таки это специалист из Испании. Он просит играть в пас низом, не бить вперед. Все, что мы любим.

- После неудачно старта казалось, что «Оренбург» будет бороться за выживание. Были такие мысли?

- Нет, мы так не думали. «Оренбург» заслужил место повыше. Сейчас над этим работаем. Исправляем ту ситуацию, в которой находимся.

- График ближайших матчей позволяет набирать очки: «Пари НН», «Балтика», «Факел».

- Никто не подарок. Сейчас все команды сильные. Но даже «Зенит» можно обыгрывать и других соперников, которые находятся наверху таблицы. А мы смотрим именно наверх, а не вниз таблицы. Все зависит от нас, как мы подойдем к конкретной игре. А результаты будем оценивать в конце сезона.

- За сборной России следили в паузу?

- Конечно. Все матчи смотрел. Наш Степан Оганесян забил, красавчик! Поздравили его с этим событием. Сделали коридор. Это первый гол игрока «Оренбурга» за сборную России. Но вот с «Локомотивом» он не смог играть. Насколько я знаю, у него болит спина.

Елена Григорьевская