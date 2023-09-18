Игрок «Оренбурга» Вера: «В матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать»

Легионер «Оренбурга» Лукас Вера пообщался с журналистами после гостевого поединка против московского «Локомотива» в восьмом туре Премьер-лиги.

«У нас был плохой старт. Но в матче с «Локомотивом» была наша очередь побеждать. Надеюсь, что сможем набрать недостающие очки. Атмосфера в команде замечательная!» - приводятся слова аргентинского полузащитника на страницах «Чемпионата».

«Оренбург» сенсационно победил «железнодорожников» на выезде со счетом 2:0. Благодаря этому результату команда покинула зону вылета, поднявшись на 11-е место. Следующий матч РПЛ «Оренбург» сыграет в гостях против «Пари НН».