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Самсонов: «Дзюба постоянно шутил, у него рот не закрывался» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Артём Самсонов заявил, что нападающий Артём Дзюба был главным юмористом в раздевалке команды. Об этом он поведал в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Артём Дзюба уже тогда был главным юмористом в раздевалке?

- Да, у него постоянно шутки были, рот в этом плане не закрывался. Если играл с Артёмом в одной команде на тренировках, то лучше было не проигрывать, потому что он быстро рассказывал тебе многое. С ним в этом плане было не загулять.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Артём Самсонов
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Самсонов: «Дзюба постоянно шутил, у него рот не закрывался» эксклюзив
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