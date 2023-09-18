Бывший игрок «Спартака» Артём Самсонов заявил, что нападающий Артём Дзюба был главным юмористом в раздевалке команды. Об этом он поведал в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Артём Дзюба уже тогда был главным юмористом в раздевалке?

- Да, у него постоянно шутки были, рот в этом плане не закрывался. Если играл с Артёмом в одной команде на тренировках, то лучше было не проигрывать, потому что он быстро рассказывал тебе многое. С ним в этом плане было не загулять.

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