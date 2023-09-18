Гендиректор «Спартака» рассказал о целях клуба

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о целях «красно-белых».

«Цель - построить сильный клуб. Цели у нас долгосрочные - серьезный проект и строительство конкурентоспособной команды. На данный момент цель - побеждать в каждом матче», - передает слова Малышева «РБ Спорт».

В последнем матче спартаковцы одержали минимальную победу над «Сочи» со счетом 1:0. После восьми туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «красно-белые» встретятся с «Динамо».