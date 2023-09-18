Сильянов: «Не жалею, что решил вернуться в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов, вернувшийся минувшим летом в московский клуб из «Ростова», за который он выступал на правах аренды, признался, что не жалеет о решении остаться в стане «железнодорожников».

«Разговор с Карпиным? Это личное (улыбается). Он сам видел, что я не играл. В тот момент не хотелось вернуться в «Ростов». Не жалею, что решил вернуться в «Локомотив», — цитирует Сильянова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Сильянов провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми туров РПЛ «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.