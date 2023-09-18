Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не увидел желания у футболистов московского клуба в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Я вспоминаю мэтров нашего тренерского штаба, тренерского цеха. Это и Романцев, Сёмин, Газзаев. Вот Сёмин после такого первого тайма, который провела команда, он бы в раздевалке такое устроил, столько эпитетов бы сказал футболистам, они бы на второй тайм вышли и как роботы бы забегали! А эти вышли и как будто ничего не произошло. Они выходят в таком же составе на второй тайм и так же пешком играют. Абсолютно безвольная игра!

«Оренбург» - крепкий орешек. Так просто его не обыграешь, во-первых, надо было скорость увеличить в два раза, прессинг увеличить в два раза. Ничего этого не было. Как будто на прогулку вышли.

Класс играет роль в таких играх. Он не испаряется, он должен подкрепляться желанием играть. Если такого нет, то никакой класс не поможет. В полноги ты сегодня никого не обыграешь. Вот «Зенит» показал, как нужно играть с «Рубином» в Татарстане. Но они смяли хозяев, потому что вышли с большим желанием. «Локомотив» вышел, будто безразличными», — сказал Наумов.