Бывший футболист «Спартака» Артём Самсонов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни в интернате московского клуба

- Как обстояли бытовые дела в интернате «Спартака»?

- Поначалу было просто тяжело адаптироваться, но через полгода я привык. Первое время жили в гостиницах. Я приехал в ноябре, а в начале лета нас из гостиницы переселили в квартиры. Мама у меня была воспитательницей, жил с ней и тремя пацанами. Жано Анандизе со мной жил, но он тогда на русском вообще не разговаривал, так что мы не общались. Потом как-то быстро он в основной состав пробился.

Потом клуб выкупил этаж в общежитии колледжа, только затем переехали на базу. С Жано мы совсем недолго жили, дней десять.

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