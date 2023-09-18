В «Спартаке» высказались о будущем Абаскаля

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«С того момента, как я пришёл в клуб, мы постоянно на связи. Регулярно общаемся после матчей - и после побед, и после неудач. Мы работаем вместе, никакие альтернативные варианты не рассматриваются», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» в 2022 году. У руля «Спартака» он сменил итальянца Паоло Ваноли.

По итогам восьми туров РПЛ «красно-белые» набрали 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.