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Семшов: «У Бакаев в «Зените» не получилось из-за большой конкуренции»

18 Сентября 2023 • 12:16 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможном уходе из петербургского клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист близок к переходу в один из клубов ОАЭ.

По мнению Семшова, у Бакаева не получилось заиграть в «Зените» из-за серьёзной конкуренции. Эксперт считает, что в петербургском клубе футболист провёл не самый лучший период в своей карьере.

«Бакаев проводил неплохие матчи, но целостной игры у Зелимхана не получилось. Прежде всего это психология. То, что он уходит и будет играть, это хорошо, но Бакаев мог и оказаться, например, в аренде в команде РПЛ», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Бакаев защищает цвета «Зенита» с лета 2022 года. В общей сложности в составе петербургской команды футболист провёл 34 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Зелимхан Бакаев
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