Экс-игрок «Спартака» Артём Самсонов высказался о работе итальянца Массимо Карреры. Его слова передает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

- Тренировал команду тогда Массимо Каррера. Почему ему удалось привести команду к чемпионству?

- Тогда собрался сильный состав, было много опытных игроков. В том чемпионстве я бы не стал скидывать со счетов заслугу предыдущего тренерского штаба во главе с Аленичевым. Каррера подхватил команду Аленичева и добавил ей надёжности в обороне. Роман Пилипчук помогал с тактикой, сам Каррера хороший мотиватор.

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